Правительство Украины уволило замглавы МВД Гогилашвили

Правительство Украины уволило замглавы МВД Александра Гогилашвили, который ранее попал в скандал, сообщил спикер парламента страны Руслан Стефанчук.

«На самом деле ситуация является абсолютно неприятной и неприемлемой — это такая общая оценка. Такую же оценку дал президент Украины. Кроме того, решение правительства уже есть об увольнении этого господина с должности заместителя министра, и это, мне кажется, тот пример, когда должна быть быстрая и однозначная реакция», — цитирует Стефанчука РИА Новости.

Ранее украинские СМИ распространили видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов грубо разговаривал с правоохранителями, которые согласно инструкции потребовали предоставить документы для проверки.

Позже сам Гогилашвили извинился за «излишнюю эмоциональность».

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.