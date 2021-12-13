Правительство Украины уволило замглавы МВД Гогилашвили

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Правительство Украины уволило замглавы МВД Александра Гогилашвили, который ранее попал в скандал, сообщил спикер парламента страны Руслан Стефанчук.
Правительство Украины уволило замглавы МВД Гогилашвили
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«На самом деле ситуация является абсолютно неприятной и неприемлемой — это такая общая оценка. Такую же оценку дал президент Украины. Кроме того, решение правительства уже есть об увольнении этого господина с должности заместителя министра, и это, мне кажется, тот пример, когда должна быть быстрая и однозначная реакция», — цитирует Стефанчука РИА Новости.

Ранее украинские СМИ распространили видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов грубо разговаривал с правоохранителями, которые согласно инструкции потребовали предоставить документы для проверки.

Позже сам Гогилашвили извинился за «излишнюю эмоциональность». 

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

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