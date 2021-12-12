Зеленский попросил уволить замглавы МВД Украины
- AP
«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что сам замглавы уже написал заявление.
Как сообщает ТАСС, днём ранее украинские СМИ распространили видео, где человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов грубо разговаривал с правоохранителями, которые, согласно инструкции, потребовали предоставить документы для проверки.
Позже сам Гогилашвили извинился за «излишнюю эмоциональность».