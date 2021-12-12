Зеленский попросил уволить замглавы МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство рассмотреть вопрос об увольнении заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который устроил скандал на одном из блокпостов в Донбассе.

«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что сам замглавы уже написал заявление.

Как сообщает ТАСС, днём ранее украинские СМИ распространили видео, где человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов грубо разговаривал с правоохранителями, которые, согласно инструкции, потребовали предоставить документы для проверки.

Позже сам Гогилашвили извинился за «излишнюю эмоциональность».