Зеленский попросил уволить замглавы МВД Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство рассмотреть вопрос об увольнении заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который устроил скандал на одном из блокпостов в Донбассе.
Зеленский попросил уволить замглавы МВД Украины
  • AP

«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что сам замглавы уже написал заявление.

Как сообщает ТАСС, днём ранее украинские СМИ распространили видео, где человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов грубо разговаривал с правоохранителями, которые, согласно инструкции, потребовали предоставить документы для проверки.

Позже сам Гогилашвили извинился за «излишнюю эмоциональность». 

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