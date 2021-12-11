На Украине отметили важность налаживания экономических отношений с Россией

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive выразил мнение, что Киеву необходимо налаживать отношения с Москвой в экономической сфере.
На Украине отметили важность налаживания экономических отношений с Россией
  • Reuters

«Надо восстанавливать экономические отношения со странами-соседями. Восстанавливать экономические отношения с Россией, со странами СНГ», — цитирует Медведчука РИА Новости.

Он также отметил, что Украине следует выстраивать «прагматичную экономику».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об отсутствии переговоров с украинской компанией «Нафтогаз» по вопросу продления транзита российского газа через Украину.

В свою очередь, глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нет «даже намёка» на переговоры о заключении договора на транзит российского газа.

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