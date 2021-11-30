В Кремле высказались об отсутствии переговоров по продлению транзита газа через Украину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об отсутствии переговоров с украинской компанией «Нафтогаз» по вопросу продления транзита российского газа через Украину.
В Кремле высказались об отсутствии переговоров по продлению транзита газа через Украину
  • Reuters

Как подчеркнул Песков, переговоры с Киевом по вопросу транзита — это вторичный вопрос, в первую очередь российский газ необходимо кому-то продать.

«Что касается транзитных дел, то, конечно, нужно адресовать вопрос «Газпрому». Я хочу лишь напомнить заявление президента Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», — заявил он.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нет «даже намёка» на переговоры о заключении договора на транзит российского газа.

В октябре вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия и Германия ведут консультации о транзите газа через Украину после 2024 года.

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