На Украине заявили об отстутствии переговоров по транзиту газа

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Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нет «даже намёка» на переговоры о заключении договора на транзит российского газа.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров», — приводит слова Витренко агентство Reuters.

По его словам, российская сторона не хочет начинать обсуждение.

Он также добавил, что участие участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации газопровода «Северный поток — 2» не даёт Киеву возможностей остановить данный процесс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что речи о прямых закупках газа в России на данный момент не идёт.

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