Макрон сообщил, что обсудил с Шольцем ситуацию на Украине и в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине и в Белоруссии.

«Мы провели насыщенные переговоры, конечно, по ситуацию на Украине, в Белоруссии. Мы вновь подтвердили важность работы Франции и Германии в рамках нормандского формата, а также роль Евросоюза в поддержке наших восточных партнёров», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Также сообщалось, что Шольц обсудил с Макроном вопросы укрепления суверенитета Европы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном разблокирование работы нормандского формата.