Глава делегации России Гаврилов заявил, что провокации Киева усложняют ситуацию в регионе

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал инцидент с кораблём ВМС Украины у Керченского пролива.
Глава делегации России Гаврилов заявил, что провокации Киева усложняют ситуацию в регионе
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«К сожалению, помимо вчерашней провокации, и ранее со стороны Украины были попытки подорвать существующий режим, что в первую очередь снижает пропускную способность канала и наносит экономический ущерб судовым грузоперевозчикам», — цитирует РИА Новости Гаврилова.

Он отметил, что никаких политических дивидендов, как показало время, это не приносит.

«Лишь осложняет и без того непростую ситуацию в регионе», — добавил Гаврилов.

Накануне ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины, который не выполнял требования изменить курс.

В спецслужбе заявили, что действия корабля расцениваются как провокационные и создают угрозу мореплаванию.

Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс, не отреагировав на запросы.

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