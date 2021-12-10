Посольство России в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с Нарочницкой

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Российское диппредставительство в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с политологом Натальей Нарочницкой, которой не разрешили въехать на территорию государства.
Посольство России в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с Нарочницкой
  • ©moldova.mid.ru

«Российские дипломаты выезжали в аэропорт, чтобы оказать ей необходимую помощь. Сейчас мы проясняем детали этого инцидента», — заявили представители посольства в комментарии ТАСС.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, политолога де-факто депортировали молдавские власти.

Сама Нарочницкая связывает этот инцидент с предстоящими в Приднестровье выборами, где она планировала быть наблюдателем от Общественной палаты.

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