Посольство России в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с Нарочницкой
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«Российские дипломаты выезжали в аэропорт, чтобы оказать ей необходимую помощь. Сейчас мы проясняем детали этого инцидента», — заявили представители посольства в комментарии ТАСС.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, политолога де-факто депортировали молдавские власти.
Сама Нарочницкая связывает этот инцидент с предстоящими в Приднестровье выборами, где она планировала быть наблюдателем от Общественной палаты.