Адмирал Комоедов не исключил, что украинские провокации в Чёрном море продолжатся

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Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов прокомментировал инцидент с кораблём ВМС Украины «Донбасс» у Керченского пролива.
Адмирал Комоедов не исключил, что украинские провокации в Чёрном море продолжатся
  • © пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

«Я думаю, что на этом украинцы не остановятся — они будут устраивать провокации как со стороны Мариуполя, так и со стороны Одессы. Да, наш начальник Генштаба дал понять, что мы будем отвечать на провокации силой, но, видимо, Киев этого и добивается, его главный покровитель Вашингтон всячески к этому подбивает», — цитирует РИА Новости Комоедова.

Вечером 9 декабря ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины, который не выполнял требования изменить курс.

В спецслужбе заявили, что действия корабля расцениваются как провокационные и создают угрозу мореплаванию.

Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс, не отреагировав на запросы.

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