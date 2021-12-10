Военный журналист Сладков прокомментировал инцидент с кораблём ВМС Украины
- РИА Новости
«Явно это провокация. С целью выяснить при нанесении ударов наземной артиллерии огневые точки, средства наши огневые, расположение. Разведцели — попытаться выяснить вещи, которые необходимы. Интересная информация, что одновременно с плавбазой «Донбасс» в небо были подняты самолёты НАТО, которые вышли над акваторией Чёрного моря», — сказал он.
9 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. В российской спецслужбе отметили, что корабль не выполняет требования изменить курс, его действия создают угрозу мореплаванию.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины находится в Азовском море на законных основаниях.
Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс.