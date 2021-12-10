Военный журналист Сладков прокомментировал инцидент с кораблём ВМС Украины

Военный журналист Александр Сладков в стриме RT «Летучка» прокомментировал инцидент с кораблём ВМС Украины у Керченского пролива.

«Явно это провокация. С целью выяснить при нанесении ударов наземной артиллерии огневые точки, средства наши огневые, расположение. Разведцели — попытаться выяснить вещи, которые необходимы. Интересная информация, что одновременно с плавбазой «Донбасс» в небо были подняты самолёты НАТО, которые вышли над акваторией Чёрного моря», — сказал он.

9 декабря Федеральная служба безопасности России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины. В российской спецслужбе отметили, что корабль не выполняет требования изменить курс, его действия создают угрозу мореплаванию.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины находится в Азовском море на законных основаниях.

Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс.