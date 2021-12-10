В Госдуме прокомментировали слова Путина о том, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что события в Донбассе напоминают геноцид.

«Я абсолютно согласен. Идёт откровенное уничтожение собственного народа. Людям не платят зарплаты, их изолируют, не дают развиваться экономически, перекрывают воду, электричество», — сообщил Чепа, напомнив также о «постоянных обстрелах» в регионе.

По его словам, всё это препятствует спокойной жизни людей Донбасса и является «борьбой против собственного народа».

Невыполнение Киевом минских договорённостей и проведение украинскими властями русофобской политики, как утверждает депутат, только «способствуют геноциду».

Ранее Владимир Путин на заседании Совета по правам человека выразил мнение, что события в Донбассе напоминают геноцид.

В ноябре полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов отметил, что указ Путина о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины является вынужденным ответом на действия Киева, которые «направлены на эскалацию конфликта» и «фактически подпадают под конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида».