Зеленский планирует встретиться с Макроном и Шольцем на следующей неделе
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Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «1+1».
«Я думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и новым канцлером Германии, и я думаю, что мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров нормандского формата», — цитирует Ермака РИА Новости.
Ранее агентство AFP сообщило, что Макрон намеревался обсудить с Путиным и Зеленским текущую ситуацию на Украине.
Позже Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе.