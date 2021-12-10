Зеленский планирует встретиться с Макроном и Шольцем на следующей неделе

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем для обсуждения подробностей проведения встречи в нормандском формате.
Зеленский планирует встретиться с Макроном и Шольцем на следующей неделе
  • AP
  • © Ted Shaffrey

Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «1+1».

«Я думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и новым канцлером Германии, и я думаю, что мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров нормандского формата», — цитирует Ермака РИА Новости.

Ранее агентство AFP сообщило, что Макрон намеревался обсудить с Путиным и Зеленским текущую ситуацию на Украине.

Позже Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить