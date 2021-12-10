Зеленский планирует встретиться с Макроном и Шольцем на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем для обсуждения подробностей проведения встречи в нормандском формате.

Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «1+1».

«Я думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и новым канцлером Германии, и я думаю, что мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров нормандского формата», — цитирует Ермака РИА Новости.

Ранее агентство AFP сообщило, что Макрон намеревался обсудить с Путиным и Зеленским текущую ситуацию на Украине.

Позже Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским на следующей неделе.