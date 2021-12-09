Журналист Корнилов рассказал о направлявшемся к Керченскому проливу украинском корабле

Журналист Владимир Корнилов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о корабле управления «Донбасс» Военно-морских сил Украины, который, по данным ФСБ, направлялся в сторону Керченского пролива, но затем сменил курс.

«Я расспрашивал об этом корабле офицеров Черноморского флота — его помнят, с ностальгией вспоминают», — сказал он.

По его словам, во времена Советского Союза это была плавучая мастерская Черноморского флота.

«Очень хорошая тогда, в советские времена, была. Там очень много спальных мест. Он долго стоял в Одессе никому не нужный. Там куча пожаров была», — отметил он.

Ранее ФСБ сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле «Донбасс» ВМС Украины.

В спецслужбе заявили, что действия корабля создают угрозу мореплаванию.

Позже в ФСБ заявили, что корабль «Донбасс» лёг на обратный курс, не реагируя на запросы.