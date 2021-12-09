Журналист Корнилов рассказал о направлявшемся к Керченскому проливу украинском корабле
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«Я расспрашивал об этом корабле офицеров Черноморского флота — его помнят, с ностальгией вспоминают», — сказал он.
По его словам, во времена Советского Союза это была плавучая мастерская Черноморского флота.
«Очень хорошая тогда, в советские времена, была. Там очень много спальных мест. Он долго стоял в Одессе никому не нужный. Там куча пожаров была», — отметил он.
Ранее ФСБ сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле «Донбасс» ВМС Украины.
В спецслужбе заявили, что действия корабля создают угрозу мореплаванию.
Позже в ФСБ заявили, что корабль «Донбасс» лёг на обратный курс, не реагируя на запросы.