МИД предупредил Литву о последствиях хамства и враждебности к России

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Министерство иностранных дел России предупредило Литву, на территории которой проводятся «антироссийские сборища несистемной оппозиции», что хамство и враждебность не останутся без последствий.
МИД предупредил Литву о последствиях хамства и враждебности к России
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Соответствующий комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Хорошо известно, что Литва уже давно вышла в «передовики» по проведению антироссийских сборищ несистемной оппозиции на своей территории», — сказала она.

Захарова добавила, что в Вильнюсе в начале декабря произошла «очередная сходка», которая была организована при поддержке и покровительстве МИД Литвы и литовских депутатов.

По её словам, в числе участников встречи был замглавы литовского МИД Мантас Адоменас. Он агитировал участников встречи на создание «очагов сопротивления» и настраивал их «самих что-то делать, а не уповать только на Запад».

Захарова подчеркнула, что подобные действия неприемлемы для дипломата и ещё больше «сгущают и без того токсичную атмосферу российско-литовских отношений».

«В Вильнюсе должны осознавать, что подобное откровенное хамство и враждебность в отношении России не могут остаться без последствий», — отметила она.

Ранее Захарова прокомментировала сообщения о перспективе размещения колючей проволоки на границе России и Эстонии.

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