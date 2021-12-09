Премьер Эстонии: России нельзя давать право голоса в вопросе членства других стран в НАТО

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что России нельзя давать право принимать решение о членстве других стран в НАТО.
Премьер Эстонии: России нельзя давать право голоса в вопросе членства других стран в НАТО
  • © Petras Malukas
  • AFP

Об этом она заявила, комментируя возможную встречу стран НАТО и России.

«Во-первых, России никогда нельзя давать право голоса в том, кто может или не может вступить в НАТО. Во-вторых, России нельзя давать право голоса в том, как НАТО организует защиту своей территории», — приводит РИА Новости её слова.

8 декабря американский президент Джо Байден заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о встрече России с США и другими странами НАТО.

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