Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о встрече России с США и другими странами НАТО.
Песков прокомментировал слова Байдена о встрече стран НАТО с Россией
  • © Пресс-служба президента РФ

«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора (Путина и Байдена. — RT)», — сказал Песков.

Он добавил, что лидеры отметили необходимость согласования концептуально важных вопросов и с другими странами тоже.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что детали консультаций с участием России и стран НАТО станут известны позднее на текущей неделе.

8 декабря американский президент Джо Байден заявил, что рассчитывает к 10 декабря объявить о встрече с участием России и стран НАТО для обсуждения обеспокоенности российской стороны действиями альянса.

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