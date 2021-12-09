Кабмин Украины предложил штрафовать за «отрицание агрессии России»

Украинское правительство предложило штрафовать на сумму до $1890 за публичное отрицание «вооружённой агрессии России» и «оккупации Россией территории», такой законопроект кабмин направил на рассмотрение в Верховную раду.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины, временной оккупации Россией территории Украины, попыток России легализировать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой Россией агрессивной войны против Украины, унижением достоинства украинского народа, является противоправным и несёт установленные законом правовые последствия», — цитирует агентство законопроект.

В документе уточняется, что под публичным отрицанием «агрессии» предлагается понимать хотя бы одно открытое обращение к двум и более лицам или «графическое изображение Крыма в составе другого государства».

Предполагается, что штрафы будут применяться к публичным деятелям, чиновникам и «политически значимым лицам», их размер может составить от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от $630 до $1260), а за повторное нарушение в течение года предлагается установить штраф в размере от $1260 до $1890.

В июне глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым и обратил его внимание на ухудшающееся положение русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи со скандальными законами «Об образовании», «О функционировании украинского языка как государственного», «О полном общем среднем образовании», а также дискриминационным законопроектом «О коренных народах Украины».

Также в МИД России заявили, что ожидают от стран Запада реакции на стремительную дегенерацию ситуации со свободой слова на Украине.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.