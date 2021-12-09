Прокурор рассказал, кто помог Саакашвили незаконно попасть в Грузию

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Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили попал в Грузию при помощи «высокопоставленного чиновника из силовых структур» из прежнего украинского правительства, сообщил прокурор Леван Вепхвадзе.
Прокурор рассказал, кто помог Саакашвили незаконно попасть в Грузию
  • Reuters

Дело о незаконном пересечении границы рассматривается в Тбилисском городском суде.

«Детально установлено в том числе и то, кто помогал ему на территории Украины: это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы», — сказал журналистам Вепхвадзе.

Как пишет РИА Новости, имени бывшего чиновника прокурор не назвал.

29 ноября Саакашвили выступал с речью на судебном заседании более часа и покинул зал суда, попросив, чтобы адвокаты продолжили рассмотрение дела без него.

Накануне бывший президент сообщил, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании в Тбилисском городском суде 9 декабря.

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