Саакашвили заявил, что пропустит заседание суда по состоянию здоровья

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на судебном заседании в Тбилисском городском суде 9 декабря.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Из-за состояния здоровья завтра я не буду присутствовать на судебном процессе. Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, — это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены», — написал бывший президент.

29 ноября Саакашвили выступал с речью на судебном заседании более часа и покинул зал суда, попросив, чтобы адвокаты продолжили рассмотрение дела без него.