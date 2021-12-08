Саакашвили заявил, что пропустит заседание суда по состоянию здоровья
- AP
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Из-за состояния здоровья завтра я не буду присутствовать на судебном процессе. Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, — это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены», — написал бывший президент.
29 ноября Саакашвили выступал с речью на судебном заседании более часа и покинул зал суда, попросив, чтобы адвокаты продолжили рассмотрение дела без него.