NYT: бывший авиадиспетчер дал показания о посадке рейса Ryanair в Минске
- Reuters
Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС, в этот день, по словам Галегова, на диспетчерской вышке присутствовал офицер белорусского КГБ.
Он якобы всё время «поддерживал непрерывный телефонный контакт», докладывая об обстановке.
Галегов, как говорится в материале, был ответственен за информирование пилотов о том, что борт Ryanair может быть заминирован.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.