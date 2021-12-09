NYT: бывший авиадиспетчер дал показания о посадке рейса Ryanair в Минске

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Бывший авиадиспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов, который якобы работал во время инцидента с самолётом Ryanair, а затем уехал в Польшу, рассказал местным властям свою версию происходившего на диспетчерской вышке 23 мая 2021 года.
NYT: бывший авиадиспетчер дал показания о посадке рейса Ryanair в Минске
  • Reuters

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС, в этот день, по словам Галегова, на диспетчерской вышке присутствовал офицер белорусского КГБ.

Он якобы всё время «поддерживал непрерывный телефонный контакт», докладывая об обстановке.

Галегов, как говорится в материале, был ответственен за информирование пилотов о том, что борт Ryanair может быть заминирован.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.

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