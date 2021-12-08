Резников заявил, что Украина нуждается в современных системах ПВО, флоте и авиации
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По словам министра, если сложить расходы на вооружение из уже согласованных и перспективных программ, то стране нужно 230-250 млрд гривен ежегодно.
«Нам нужно сделать современную систему ПВО и ПРО. Нам требуется мощный флот и береговая оборона. Нам нужна боевая авиация. Ракетная программа потребует значительных ресурсов, её необходимо финансировать. Потому что это стратегические преимущества для страны», — цитирует Резникова АрміяInform.
Он призвал не отставать от мира и «инвестировать в передовые разработки, беспилотные технологии, АСУ, робототехнику».
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника, Алексей Резников во время визита в США «прибыл в Пентагон с необычайно большой просьбой» передать Киеву системы вооружения, в том числе те, которые ранее были предназначены для Афганистана.
Украинский министр также отметил заявил, что Киев попросил своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении