Резников заявил, что Украина нуждается в современных системах ПВО, флоте и авиации

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Украина нуждается в современных системах ПВО и ПРО, в мощном флоте и боевой авиации, также значительных вложений требует ракетная программа, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
Резников заявил, что Украина нуждается в современных системах ПВО, флоте и авиации
  • AP

По словам министра, если сложить расходы на вооружение из уже согласованных и перспективных программ, то стране нужно 230-250 млрд гривен ежегодно.

«Нам нужно сделать современную систему ПВО и ПРО. Нам требуется мощный флот и береговая оборона. Нам нужна боевая авиация. Ракетная программа потребует значительных ресурсов, её необходимо финансировать. Потому что это стратегические преимущества для страны», — цитирует Резникова АрміяInform.

Он призвал не отставать от мира и «инвестировать в передовые разработки, беспилотные технологии, АСУ, робототехнику».

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника, Алексей Резников во время визита в США «прибыл в Пентагон с необычайно большой просьбой» передать Киеву системы вооружения, в том числе те, которые ранее были предназначены для Афганистана.

Украинский министр также отметил заявил, что Киев попросил своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении

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