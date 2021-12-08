Министры энергетики России и Белоруссии провели переговоры

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и его российский коллега Николай Шульгинов провели переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минэнерго.

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«Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединённого рынка электрической энергии», — приводит ТАСС сообщение. Отмечается, что, «в частности, рассмотрены ключевые аспекты проекта межгосударственного договора о формировании общего рынка электроэнергии». В белорусском Минэнерго сообщали, что 18 ноября состоялась рабочая встреча замминистра энергетики Белоруссии Дениса Мороза и заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса.