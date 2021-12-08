Министры энергетики России и Белоруссии провели переговоры
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«Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в рамках союзной программы по созданию объединённого рынка электрической энергии», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что, «в частности, рассмотрены ключевые аспекты проекта межгосударственного договора о формировании общего рынка электроэнергии».
В белорусском Минэнерго сообщали, что 18 ноября состоялась рабочая встреча замминистра энергетики Белоруссии Дениса Мороза и заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса.