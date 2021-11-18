Минэнерго Белоруссии и России обсудили вопросы сотрудничества в сфере электроэнергетики

В белорусском Минэнерго сообщили, что 18 ноября состоялась рабочая встреча замминистра энергетики Белоруссии Дениса Мороза и заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере электроэнергетики как в рамках Союзного государства, так и в формате ЕАЭС.

«В частности, рассмотрены экономические аспекты параллельной работы рынков электроэнергии двух стран», — говорится в сообщении.

Также вот время переговоров обсуждался «ход подготовки проекта межгосударственного договора о формировании объединённого рынка электроэнергии Союзного государства, подписание которого предусмотрено союзной программой по созданию общего рынка электроэнергии, утверждённой интеграционным Декретом глав государств 4 ноября».

4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев говоря о союзных программах двух стран отметил, что «это не просто 28 направлений, это куда больше направлений, которые формируют новые качества ради сближения и умножения потенциалов национальной экономики».