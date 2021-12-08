В Совбезе Белоруссии осудили учения Украины на границе

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Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович раскритиковал учения Украины, проведённые возле украинско-белорусской границы.
В Совбезе Белоруссии осудили учения Украины на границе
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА.

«Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооружённых сил, тяжёлое вооружение, привлекая вертолёты и боевые самолёты», — сказал Вольфович.

Он выразил мнение, что украинская сторона смотрит на поляков, «как те борются с мигрантами, применяя водомёты, слезоточивый газ». По словам секретаря Совбеза, «хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения». Он добавил, что «это может привести к локальному конфликту».

Также Вольфович предположил, что нужно взять пример с украинской стороны и тоже провести учения вблизи границы.

«В чём нас упрекать: в ответных зеркальных мерах? Конечно, такого бы не хотелось», — заявил он.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что украинский вертолёт Ми-8 нарушил государственную границу с Белоруссией во время учений в районе пункта пропуска «Новая Рудня».

Позднее в департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии вызвали военного атташе при посольстве Украины в республике, чтобы вручить ноту в связи с данным инцидентом.

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