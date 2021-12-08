Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге предъявлено обвинение по ряду статей

Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора прокомментировал ход расследования уголовного дела в отношении россиянки Софьи Сапеги.

«Предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», — цитирует БЕЛТА Гору.

По его словам, в ближайшее время дело будет предъявлено для ознакомления.

Ранее адвокат россиянки Антон Гашинский рассказал, что дело Сапеги, арестованной вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, будет рассмотрено на территории Белоруссии.

В июне СК Белоруссии сообщил, что Роман Протасевич и Софья Сапега обязались сотрудничать со следствием.