Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге предъявлено обвинение по ряду статей

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Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора прокомментировал ход расследования уголовного дела в отношении россиянки Софьи Сапеги.
Задержанной в Белоруссии россиянке Сапеге предъявлено обвинение по ряду статей
  • © Следственный комитет Республики Беларусь
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«Предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов», — цитирует БЕЛТА Гору.

По его словам, в ближайшее время дело будет предъявлено для ознакомления.

Ранее адвокат россиянки Антон Гашинский рассказал, что дело Сапеги, арестованной вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, будет рассмотрено на территории Белоруссии.

В июне СК Белоруссии сообщил, что Роман Протасевич и Софья Сапега обязались сотрудничать со следствием.

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