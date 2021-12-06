Адвокат: дело россиянки Сапеги рассмотрят на территории Белоруссии
- Reuters
«Экстрадиция будет уже после приговора в Минске, но мы рассчитываем на помилование», — сказал он.
Как рассказал RT отчим россиянки, Сапега находится под домашним арестом в белорусской столице. Ей избрана мера пресечения до 25 декабря.
Ранее агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на источники сообщало, что дело Софьи Сапеги готовят для передачи в суд, предварительное следствие уже подходит к завершению.
В июне Следственный комитет Белоруссии сообщил, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега обязались сотрудничать со следствием.