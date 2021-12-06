Адвокат: дело россиянки Сапеги рассмотрят на территории Белоруссии

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Дело россиянки Софьи Сапеги, арестованной вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, будет рассмотрено на территории Белоруссии. Об этом сообщил RT адвокат россиянки Антон Гашинский.
Адвокат: дело россиянки Сапеги рассмотрят на территории Белоруссии
  • Reuters

«Экстрадиция будет уже после приговора в Минске, но мы рассчитываем на помилование», — сказал он.

Как рассказал RT отчим россиянки, Сапега находится под домашним арестом в белорусской столице. Ей избрана мера пресечения до 25 декабря.

Ранее агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на источники сообщало, что дело Софьи Сапеги готовят для передачи в суд, предварительное следствие уже подходит к завершению.

В июне Следственный комитет Белоруссии сообщил, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега обязались сотрудничать со следствием.

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