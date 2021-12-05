Sputnik: дело задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги готовят для передачи в суд

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Дело задержанной на территории Белоруссии россиянки Софьи Сапеги готовят для передачи в суд.
Sputnik: дело задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги готовят для передачи в суд
  • Reuters

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом расследования уголовного дела.

«Предварительное следствие уже подходит к завершению», — сказал собеседник.

Отмечается, что в самом начале следующего года дело может быть уже в суде.

Россиянке было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии — разжигание социальной вражды, максимальный срок по которой — до 12 лет лишения свободы. Однако она пошла на сделку со следствием и заключённое ею досудебное соглашение о сотрудничестве гарантирует, что если она признает вину, то ей грозит не более шести лет.

В июне Следственный комитет Белоруссии сообщил, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега обязались сотрудничать со следствием.

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