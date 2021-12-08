В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о перевозке нефтепродуктов

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Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала в среду, 8 декабря, соглашение с Россией о перевалке нефтепродуктов через российские порты.
В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о перевозке нефтепродуктов
  • Reuters

Об этом пишет БЕЛТА.

Как отмечается, «принятие проекта закона позволит организовать сотрудничество с субъектами хозяйствования России в области перевозки и перевалки нефтепродуктов и обеспечить поставку на экспорт белорусских нефтепродуктов».

Ранее сообщалось, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут в полном объёме обеспечены сырьём в 2022 году.

Глава администрации президента страны Дмитрий Крутой заявил, что цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году на уровне $128,5 за 1 тыс. куб. м является одним из источников покрытия санкционных издержек.

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