В Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о перевозке нефтепродуктов
- Reuters
Об этом пишет БЕЛТА.
Как отмечается, «принятие проекта закона позволит организовать сотрудничество с субъектами хозяйствования России в области перевозки и перевалки нефтепродуктов и обеспечить поставку на экспорт белорусских нефтепродуктов».
Ранее сообщалось, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут в полном объёме обеспечены сырьём в 2022 году.
Глава администрации президента страны Дмитрий Крутой заявил, что цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году на уровне $128,5 за 1 тыс. куб. м является одним из источников покрытия санкционных издержек.