В Белоруссии заявили, что НПЗ будут в полном объёме обеспечены сырьём в 2022 году

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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут в полном объёме обеспечены сырьём в 2022 году.
В Белоруссии заявили, что НПЗ будут в полном объёме обеспечены сырьём в 2022 году
  • Reuters

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Крутой.

«Те договорённости, которые достигнуты с Российской Федерацией и по газу, и по нефти — по нефти контракты практически подписаны на следующий год, никаких вопросов по нефтяному рынку тоже не будет, — являются стабилизирующим фактором развития экономики в следующем году», — приводит Интерфакс его слова.

Также Крутой заявил, что цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году на уровне $128,5 за 1 тыс. кубометров является одним из источников покрытия санкционных издержек.

Кроме того, он рассказал о влиянии санкций ЕС на энергетическую и химическую отрасли.

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