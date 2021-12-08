Шушкевич назвал причину встречи с Ельциным в Беловежской пуще в 1991 году

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Настоящей причиной проведения конференции в Беловежской Пуще, где был оформлен распад СССР, послужили переговоры с РСФСР о поставках нефти и газа в Белоруссию. Об этом рассказал бывший председатель белорусского Верховного совета и один из участников встречи Станислав Шушкевич.
Шушкевич назвал причину встречи с Ельциным в Беловежской пуще в 1991 году
  • РИА Новости

«Когда я пригласил (бывшего президента России Бориса. — RT) Ельцина в Беловежскую Пущу, думал исключительно о том, что мы хотим решить вопросы с нефтью и газом», — заявил Шушкевич в интервью изданию «Лента.ру»

Он подчеркнул, что «ни на минуту не задумывался, что стороны начнут решать куда более серьёзные политические вопросы».

По словам Шушкевича, именно в момент обсуждения поставок энергоресурсов он впервые узнал о готовящихся соглашениях, а планы выхода из СССР до этого не строил.

Бывший председатель белорусского Верховного совета  отметил, что гражданам страны к тому моменту «надоели все эти стройки коммунизма силами заключённых и изгнание со своих земель народов».

В сентябре экс-помощник бывшего президента СССР Михаила Горбачёва по экономике и учитель руководителя Счётной палаты России Алексея Кудрина Олег Ожерельев заявил, что развал СССР произошёл из-за дефицита продовольствия.

Горбачёв заявил, что организаторы путча в августе 1991 года несут «огромную долю ответственности» за развал Советского Союза.

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