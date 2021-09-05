Бывший помощник Горбачёва назвал причину распада СССР

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Развал СССР произошёл из-за дефицита продовольствия, заявил экс-помощник бывшего президента СССР Михаила Горбачёва по экономике и учитель руководителя Счётной палаты России Алексея Кудрина Олег Ожерельев.

Об этом сообщает URA.RU.

«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачёва диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать», — утверждает он.

По мнению Ожерельева, власти Советского Союза подорвали сельское хозяйство во время проведения коллективизации, и в конечном итоге, именно эта отрасль сыграла ключевую роль.

Сам Горбачёв в августе заявил, что «огромную долю ответственности» за развал СССР несут организаторы путча в августе 1991 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП 30 лет спустя» рассказал свою версию распада СССР.

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