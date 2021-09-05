Бывший помощник Горбачёва назвал причину распада СССР
Об этом сообщает URA.RU.
«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачёва диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать», — утверждает он.
По мнению Ожерельева, власти Советского Союза подорвали сельское хозяйство во время проведения коллективизации, и в конечном итоге, именно эта отрасль сыграла ключевую роль.
Сам Горбачёв в августе заявил, что «огромную долю ответственности» за развал СССР несут организаторы путча в августе 1991 года.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП 30 лет спустя» рассказал свою версию распада СССР.