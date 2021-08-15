Лукашенко рассказал о приведшей к распаду СССР «личной драке» Ельцина и Горбачёва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП 30 лет спустя» рассказал свою версию распада СССР.

По его словам, первый президент России Борис Ельцин и президент Советского Союза Михаил Горбачёв устроили «личную драку за власть».

«Нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну. Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — приводятся слова Лукашенко на сайте «Вести.Ру».

Белорусский лидер также отметил, что Беловежская пуща стала случайным местом распада СССР.

В июле председатель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о причинах распада СССР.