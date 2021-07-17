Кудрин рассказал о причинах распада СССР

Короткая ссылка
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о причинах распада СССР.
Кудрин рассказал о причинах распада СССР
  • РИА Новости

В интервью газете «Коммерсантъ» Кудрин заявил, что «развал СССР предопределён был последним его десятилетием».

«Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики... СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год», — сказал Кудрин.

Он отметил, что «так называемый экономический застой 1970-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестанет быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни».

Ранее Кудрин рассказал о ходе приватизации крупных компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить