Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о причинах распада СССР.

В интервью газете «Коммерсантъ» Кудрин заявил, что «развал СССР предопределён был последним его десятилетием».

«Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики... СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год», — сказал Кудрин.

Он отметил, что «так называемый экономический застой 1970-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестанет быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни».

Ранее Кудрин рассказал о ходе приватизации крупных компаний.