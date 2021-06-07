Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о ходе приватизации крупных компаний.

«Я считаю, что госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях. Я сторонник того, как мы декларировали это в середине нулевых: в государственной собственности должно остаться только то, что трудно подвергается рыночным процессам», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, государство должно постепенно выходить оттуда, где чисто рыночная среда, где могут успешно работать рыночные компании.

«Бизнес быстрее, активнее и динамичнее развивается, когда он частный. Ключевые компании, которые входят в мировой топ по скорости развития, как правило, технологические. Они давно уже вытеснили как нефтяные, так и банковские группы, и они все частные», — сказал Кудрин.

Ранее Кудрин выразил мнение о возможной выплате базового дохода всем гражданам.