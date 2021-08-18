Горбачёв заявил об ответственности организаторов путча за развал СССР
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Горбачёв заявил, что путч провалился, но «осложнил и ослабил позиции президента СССР», а также создал условия, «в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза».
Он добавил, что после того как республики приняли декларации о независимости, «шанс сохранить Союз на обновлённой основе всё-таки был».
Также Горбачёв заявил, что после этого произошёл «второй удар» — «беловежский сговор» руководителей России, Украины и Белоруссии, которые заявили о прекращении существования СССР.
Горбачёв добавил, что организаторы путча, «пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны». По мнению экс-президента СССР, «последствия их авантюры оказались катастрофическими».
«Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — заявил Горбачёв.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП 30 лет спустя» рассказал свою версию распада СССР.