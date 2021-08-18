Горбачёв заявил об ответственности организаторов путча за развал СССР

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что организаторы путча в августе 1991 года несут «огромную долю ответственности» за развал Советского Союза. Об этом сообщает Интерфакс.
Горбачёв заявил об ответственности организаторов путча за развал СССР
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva/

Горбачёв заявил, что путч провалился, но «осложнил и ослабил позиции президента СССР», а также создал условия, «в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза».

Он добавил, что после того как республики приняли декларации о независимости, «шанс сохранить Союз на обновлённой основе всё-таки был».

Также Горбачёв заявил, что после этого произошёл «второй удар» — «беловежский сговор» руководителей России, Украины и Белоруссии, которые заявили о прекращении существования СССР.

Горбачёв добавил, что организаторы путча, «пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны». По мнению экс-президента СССР, «последствия их авантюры оказались катастрофическими».

«Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — заявил Горбачёв.

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