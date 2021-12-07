Назарбаев заявил, что ЕАЭС и ШОС в будущем могли бы объединиться

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в будущем Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могли бы объединиться в одну структуру.

Об этом он рассказал в фильме «Казах. История золотого человека», основанном на интервью режиссёру Оливеру Стоуну.

«Кто знает, в будущем, например, я бы рассчитывал, что ЕАЭС и ШОС объединятся, будет какой-то такой (большой) евразийский союз — европейская и азиатская части. А идеально было бы, чтобы Европейский союз и Евразийский союз объединились, создали одно единое (пространство)», — приводит ТАСС слова Назарбаева.

При этом он отметил, что не знает, когда это может произойти.

Ранее Назарбаев заявил о планах Казахстана построить атомную станцию.