Назарбаев заявил, что ЕАЭС и ШОС в будущем могли бы объединиться
- AP
Об этом он рассказал в фильме «Казах. История золотого человека», основанном на интервью режиссёру Оливеру Стоуну.
«Кто знает, в будущем, например, я бы рассчитывал, что ЕАЭС и ШОС объединятся, будет какой-то такой (большой) евразийский союз — европейская и азиатская части. А идеально было бы, чтобы Европейский союз и Евразийский союз объединились, создали одно единое (пространство)», — приводит ТАСС слова Назарбаева.
При этом он отметил, что не знает, когда это может произойти.
Ранее Назарбаев заявил о планах Казахстана построить атомную станцию.