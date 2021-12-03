Назарбаев заявил о планах Казахстана построить атомную станцию

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в республике планируют построить атомную электростанцию.
Назарбаев заявил о планах Казахстана построить атомную станцию
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Назарбаева в интервью режиссёру Оливеру Стоуну для фильма «Казах. История золотого человека».

«Мы будем строить атомную станцию всё равно. Выбрать надо подрядчика и технологию», — приводятся слова Назарбаева.

Он добавил, что желание участвовать в строительстве станции выразили Россия, Япония, Южная Корея и США.

«Сейчас мы смотрим, где это сделать», — отметил Назарбаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность строительства атомной электростанции в стране.

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