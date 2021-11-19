Токаев допустил возможность строительства АЭС в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность строительства атомной электростанции (АЭС) в стране.
Токаев допустил возможность строительства АЭС в Казахстане
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Я думаю, что в конечном счёте мы окончательно придём к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем», — цитирует Токаева пресс-служба казахского президента.

При этом он отметил, что «тотального дефицита нет, баланс примерно нулевой, но первые признаки обозначены».

«Поэтому, глядя в будущее, нам придётся принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения», — добавил глава государства.

В конце сентября сообщалось, что энергоблок №4 Калининской атомной электростанции в Тверской области, отключённый из-за срабатывания автоматики 26 сентября, ввели в работу на номинальную мощность.

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