Токаев допустил возможность строительства АЭС в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил возможность строительства атомной электростанции (АЭС) в стране.

«Я думаю, что в конечном счёте мы окончательно придём к такому решению. Первые признаки дефицита электроэнергии в Казахстане мы уже ощущаем», — цитирует Токаева пресс-служба казахского президента.

При этом он отметил, что «тотального дефицита нет, баланс примерно нулевой, но первые признаки обозначены».

«Поэтому, глядя в будущее, нам придётся принимать непопулярные по своей сути решения о строительстве атомной станции. Но, как говорится, роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения», — добавил глава государства.

В конце сентября сообщалось, что энергоблок №4 Калининской атомной электростанции в Тверской области, отключённый из-за срабатывания автоматики 26 сентября, ввели в работу на номинальную мощность.