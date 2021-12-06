В Белоруссии запретили ввоз ряда товаров из стран Запада

В Белоруссии в качестве контрсанкций запретили ввоз ряда товаров из стран, которые применяют ограничительные меры в отношении Минска.

«В качестве ответных мер... правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Отмечается, что Минск намерен импортировать аналогичные товары из дружественных стран.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что в ответ на новые санкции Запада расширены списки лиц, въезд которых на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.