Лукашенко в январе обратится с ежегодным посланием к народу
- AP
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Мы должны, несмотря на сложный период, несмотря на то, что надо обеспечить стабильность, заглянуть вперёд. Страна должна развиваться, чего бы нам ни стоило», — заявил Лукашенко.
По его словам, «Белоруссии в сложившейся ситуации надо выстоять, но при этом народ должен знать пути развития и планы государственной власти по их реализации».
2 декабря Евросоюз ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.
Александр Лукашенко заявил, что правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, чётко и по-военному.