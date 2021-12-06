Лукашенко в январе обратится с ежегодным посланием к народу

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в январе планирует обратиться с посланием к белорусскому народу и парламенту.
Лукашенко в январе обратится с ежегодным посланием к народу
  • AP

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы должны, несмотря на сложный период, несмотря на то, что надо обеспечить стабильность, заглянуть вперёд. Страна должна развиваться, чего бы нам ни стоило», — заявил Лукашенко.

По его словам, «Белоруссии в сложившейся ситуации надо выстоять, но при этом народ должен знать пути развития и планы государственной власти по их реализации».

2 декабря Евросоюз ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.

Александр Лукашенко заявил, что правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, чётко и по-военному.

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