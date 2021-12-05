Аналитик оценил слова Грушко об использовании странами НАТО Украины как плацдарма для проекции силы

Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы МИД России Александра Грушко о том, что страны НАТО используют Украину как плацдарм для проекции силы в отношении России.

«Безусловно, это заявление соответствует действительности. Это давний американский геополитический проект... Понятно, что Запад так просто не откажется от такого стратегического актива, чтобы иметь у границ с Россией этот очаг напряжения. Очевидно, что Запад без такого официоза, без подписи на документах, то есть без интеграции Украины в НАТО достигает поставленных целей и задач. И делает это постепенно, шаг за шагом, медленно, усиливая своё влияние на Украину. Именно такое ползучее влияние... То учебный центр построили, то поставки оружия, то учения... И это всё имеет такой некий кумулятивный эффект», — заявил Блохин.

Ранее Грушко заявил, что страны НАТО используют Украину как плацдарм для проекции силы в отношении России.

По его словам, существующий конфликт становится идеологической основой разворота НАТО на восток, а также причиной для создания напряжённости с целью обрести военное превосходство в этом регионе.