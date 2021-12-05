Грушко заявил об использовании Украины странами НАТО в качестве плацдарма для проекции силы

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО используют Украину как плацдарм для проекции силы в отношении России.
Грушко заявил об использовании Украины странами НАТО в качестве плацдарма для проекции силы
  • РИА Новости

«Мы видим, что под предлогом напряжённости, которая существует, страны НАТО пытаются туда проникнуть, создают плацдарм для проекции силы в отношении России», — отметил он.

По его словам, существующий конфликт становится идеологической основой разворота НАТО на восток, а также причиной для создания напряжённости с целью обрести военное превосходство в этом регионе.

«Тут ещё один есть момент, важный для понимания, в этих криках относительно агрессивных намерений России, концентрации каких-то войск за тысячи километров от границ НАТО, хотя их силы развёртываются буквально в десятках километрах от нашей границы: если мы посмотрим, что они сделали в Прибалтике, то от Эмари (авиабаза в Эстонии. — RT) лететь на боевом самолёте до Санкт-Петербурга 10 минут», — сказал Грушко.

Ранее Грушко заявил, что Украина пытается «залезть» под внешнее управление, чтобы «большие кураторы» разделили её ответственность за неисполнение обязательств.

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