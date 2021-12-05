Отчим задержанной в Белоруссии россиянки Сапеги рассказал о расследовании её дела

Сергей Дудич — отчим задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги — рассказал о ситуации с расследованием её дела.

«Ей предъявлено обвинение, затем, скорее всего, будет ознакомление с материалами. Дело пока не направлено в суд, о суде говорить рано», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Дудича, девушка находится к критическом психологическом состоянии.

Ранее агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на источники сообщало, что дело Софьи Сапеги готовят для передачи в суд, предварительное следствие уже подходит к завершению.

В июне Следственный комитет Белоруссии сообщил, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега обязались сотрудничать со следствием.