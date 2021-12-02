Захарова назвала вступление Украины в НАТО красной линией для России

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Вступление Украины в НАТО будет красной линией для России, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова назвала вступление Украины в НАТО красной линией для России
  • РИА Новости

«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, — красная линия», — говорится в комментарии дипломата к итогам заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел.

Захарова также напомнила о звучавших на саммите обвинениях в адрес России, будто Москва «что-то делает у натовских границ» и угрожает перемещением своих вооружённых сил на своей территории.

«Хотя — если посмотреть на вещи реально — это именно НАТО приблизилось к нам», — подчеркнула она.

Российский президент Владимир Путин ранее назвал учения НАТО в Чёрном море вызовом для России.

11 ноября в Министерстве обороны России заявляли, что расценивают военную активность США и НАТО в Чёрном море как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

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