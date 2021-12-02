В СБУ отреагировали на сообщения ФСБ о задержании агентов украинских спецслужб

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артём Дехтяренко назвал фейком сообщение Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о задержании трёх агентов украинских спецслужб.

«Подобные заявления ФСБ России стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», — приводит его слова УНИАН.

По его словам, одной из главных задач СБУ является противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб в трёх регионах России.

Задержаны два агента СБУ — Зиновий Ковыль и его сын Игорь, а также агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александр Цилык.

Позже задержанные ФСБ агенты украинских спецслужб дали признательные показания.