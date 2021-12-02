В СБУ отреагировали на сообщения ФСБ о задержании агентов украинских спецслужб

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артём Дехтяренко назвал фейком сообщение Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о задержании трёх агентов украинских спецслужб.
В СБУ отреагировали на сообщения ФСБ о задержании агентов украинских спецслужб
  • РИА Новости

«Подобные заявления ФСБ России стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», — приводит его слова УНИАН.

По его словам, одной из главных задач СБУ является противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб в трёх регионах России.

Задержаны два агента СБУ — Зиновий Ковыль и его сын Игорь, а также агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александр Цилык.

Позже задержанные ФСБ агенты украинских спецслужб дали признательные показания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить