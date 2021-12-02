ФСБ задержала в России троих агентов украинских спецслужб

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Федеральная служба безопасности пресекла разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб в трёх регионах России. Задержаны два агента СБУ — Зиновий Ковыль и его сын Игорь, — а также агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александр Цилык.
ФСБ задержала в России троих агентов украинских спецслужб
  • РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории трёх российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб», — сообщило ведомство.

Уточняется, что агенты СБУ Зиновий Коваль (1974 года рождения) и его сын Игорь (1999 года рождения) прибыли в Россию для сбора информации, фото- и видеосъёмки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения, а также объектов транспортной инфраструктуры.

У них нашли короткоствольное и автоматическое оружие и средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.

«Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 года рождения, который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 000», — цитирует пресс-релиз службы РИА Новости.

Кроме того, старший офицер ГРУ МО Украины капитан 1-го ранга Сергей Швиденко приговорён к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, добавили в ФСБ.

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