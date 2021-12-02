Задержанные ФСБ агенты украинских спецслужб дали признательные показания

Задержанные Федеральной службой безопасности (ФСБ) России агенты украинских спецслужб дали признательные показания. Соответствующее видео опубликовано ФСБ.

«Я, Цилык Александр Викторович, в мае 2021-го был завербован сотрудником Главного управления разведки, который обучал меня работе с тайниками со спецсвязью. 11 октября незаконно пересёк государственную границу России», — говорит один из задержанных на видео.

Он признался в получении задания «совершить террористической акт на территории России с помощью ранее заложенных двух взрывных устройств».

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб в трёх регионах России.