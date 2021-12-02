Аналитик Блохин объяснил слова Кулебы о работе над новыми мерами «сдерживания России»

Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина и Соединённые Штаты работают над новыми мерами «сдерживания России от агрессии», среди этих мер «жёсткие» экономические рестрикции.

По словам Блохина, подобная совместная работа Украины и США активизировалась с началом ряда информационных атак, которые были связаны с новостями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину.

«Украина для США — это важный стратегический актив, это очаг напряжения у российских границ», — пояснил эксперт.

Он отметил, что Украина и США заинтересованы в ограниченной эскалации напряжения, чтобы потом использовать его для введения новых санкций и консолидации Запада.

По мнению специалиста, в дальнейшем можно ожидать нового витка информационной войны.

«Для того чтобы иметь право обосновать вот эти меры экономического давления, а Украине дать надежду, что США её не бросают», — заключил он.

Ранее Кулеба заявил, что Украина и Соединённые Штаты работают над новыми мерами «сдерживания России от агрессии».

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд пригрозила России «серьёзными экономическими шагами и санкциями», которых «ещё не было в прошлом», в случае «агрессии» против Украины.