Аналитик Блохин объяснил слова Кулебы о работе над новыми мерами «сдерживания России»
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По словам Блохина, подобная совместная работа Украины и США активизировалась с началом ряда информационных атак, которые были связаны с новостями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину.
«Украина для США — это важный стратегический актив, это очаг напряжения у российских границ», — пояснил эксперт.
Он отметил, что Украина и США заинтересованы в ограниченной эскалации напряжения, чтобы потом использовать его для введения новых санкций и консолидации Запада.
По мнению специалиста, в дальнейшем можно ожидать нового витка информационной войны.
«Для того чтобы иметь право обосновать вот эти меры экономического давления, а Украине дать надежду, что США её не бросают», — заключил он.
Ранее Кулеба заявил, что Украина и Соединённые Штаты работают над новыми мерами «сдерживания России от агрессии».
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд пригрозила России «серьёзными экономическими шагами и санкциями», которых «ещё не было в прошлом», в случае «агрессии» против Украины.