Председатель ОБСЕ назвала конфликт на Украине серьёзным вызовом Европе

Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде назвала конфликт на Украине серьёзным вызовом для Европы — по её словам, рост напряжённости в регионе внушает глубокую озабоченность.

«Конфликт приносит страдание населению, которое проживает по обе стороны от линии соприкосновения. Рост напряжённости внутри и вокруг Украины, за которым мы наблюдали в этом году, внушает глубокую озабоченность», — цитирует Линде РИА Новости.

Шведский дипломат выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в достижении политического урегулирования с «уважением к суверенитету и территориальной целостности» в рамках признанных международным сообществом границ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что отчёты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе говорят о наступательных действиях армии Украины на ряд пунктов на юго-востоке страны.

В России призвали ЕС объективно изучить положение дел на Украине.