Председатель ОБСЕ назвала конфликт на Украине серьёзным вызовом Европе
- Reuters
«Конфликт приносит страдание населению, которое проживает по обе стороны от линии соприкосновения. Рост напряжённости внутри и вокруг Украины, за которым мы наблюдали в этом году, внушает глубокую озабоченность», — цитирует Линде РИА Новости.
Шведский дипломат выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в достижении политического урегулирования с «уважением к суверенитету и территориальной целостности» в рамках признанных международным сообществом границ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что отчёты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе говорят о наступательных действиях армии Украины на ряд пунктов на юго-востоке страны.
В России призвали ЕС объективно изучить положение дел на Украине.