Председатель ОБСЕ назвала конфликт на Украине серьёзным вызовом Европе

Короткая ссылка
Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде назвала конфликт на Украине серьёзным вызовом для Европы — по её словам, рост напряжённости в регионе внушает глубокую озабоченность.
Председатель ОБСЕ назвала конфликт на Украине серьёзным вызовом Европе
  • Reuters

«Конфликт приносит страдание населению, которое проживает по обе стороны от линии соприкосновения. Рост напряжённости внутри и вокруг Украины, за которым мы наблюдали в этом году, внушает глубокую озабоченность», — цитирует Линде РИА Новости.

Шведский дипломат выразила обеспокоенность отсутствием прогресса в достижении политического урегулирования с «уважением к суверенитету и территориальной целостности» в рамках признанных международным сообществом границ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что отчёты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе говорят о наступательных действиях армии Украины на ряд пунктов на юго-востоке страны.

В России призвали ЕС объективно изучить положение дел на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить