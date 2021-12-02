Лукашенко заявил об усилении роли правительства и парламента в новой Конституции страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости рассказал, что в новой Конституции страны усилится роль правительства и парламента.

«Усиливается (в проекте Конституции. — RT) роль правительства ... роль парламента», — приводит агентство его слова.

Он подчеркнул, что в республике появится новый орган власти — Всебелорусское народное собрание.

По словам белорусского лидера, впервые Всебелорусское собрание прошло ещё в 1990-х годах.

«Наиболее острые, основные вопросы рассматриваются на нём. И если Всебелорусское народное собрание определило вот так, вся страна движется в этом направлении», — подчеркнул Лукашенко.

Он также пояснил, что «никакого двоевластия быть не должно».

«Президент, как и сегодня, будет формировать правительство, он будет главой государства, и сильная президентская власть остаётся», — подытожил Лукашенко.

В начале ноября белорусский лидер ознакомился с доработанным проектом Конституции республики.

Позднее он заявлял, что работа по подготовке изменений в основной закон государства вышла на финишную прямую.